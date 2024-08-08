Devrek Belediyesi Yaz Şenliği - Son Dakika
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Devrek Belediyesi Yaz Şenliği

Devrek Belediyesi tarafından 13 Ağustos'ta yaz şenliği düzenlenecek. Eski terminal alanında gerçekleşecek olan etkinlikte Ozan Kırımlı ve Yağmur ekibi konser verecek.

08.08.2024 11:06
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Devrek Belediyesi tarafından 13 Ağustos'ta yaz şenliği gerçekleştirilecek.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada, yaz şenliği kapsamında 13 Ağustos Salı günü saat 21.00'de eski terminal alanında konser düzenleneceğini bildirdi.

Gecede, Ozan Kırımlı ve Yağmur ekibinin sahne alacağını vurgulayan Ulupınar, "Sevdiklerinizle birlikte keyifli saatler geçirebileceğiniz bu etkinlikte, sandalyenizi kapıp gelmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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