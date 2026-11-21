Devrim Muhafızları, Bahreyn'de 2 ABD üssünde 2 Patriot radarını hedef aldığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki 2 ABD üssünde 2 Patriot radarının İHA ve füzelerle hedef alındığını duyurdu. Bildiride, ABD'ye ait MQ-1 ve MQ-9 İHA'ların İran hava sahasını ihlal etmesine karşılık saldırının yapıldığı ve ihlale kararlı cevap verileceği uyarısı yapıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki 2 ABD üssünde bulunan Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD'ye ait MQ-1 ve MQ-9 tipi iki İHA'nın İran'ın hava sahasını ihlal etmesine karşılık, Bahreyn'de bulunan 2 ABD üssündeki Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın İHA ve füzelerle hedef alındığı ifade edildi.
Bildiride, İran'ın hava sahasının ihlal edilmesine kararlı şekilde cevap verileceği uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA
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