Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 İHA'yı vurduğunu öne sürdü

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 İHA'yı vurduğunu öne sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda Sirik kenti karşısında ABD yapımı MQ-1 tipi İHA'nın hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğunu öne sürdü. ABD ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD yapımı MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda (Sirik kenti karşısında) MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.
Kaynak: AA
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