Devrim Muhafızları Hürmüz'de 3 tankerin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu - Son Dakika
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Devrim Muhafızları Hürmüz'de 3 tankerin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki izinsiz güzergahı kullanan 3 petrol tankerinin son 24 saatte mayına çarpıp alev aldığını açıkladı. Açıklamada tankerlerin uyarıları dikkate almadığı iddia edildi, güzergahın mayınlı olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran yönetiminin "yasak" ilan ettiği "izinsiz güzergahı" kullanmaya çalışan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını ve alev aldığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde söz konusu güzergahı kullanmaya çalışan 3 petrol tankerinde deniz mayınlarına çarpmaları sonucu patlama ve yangın meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, tankerlerin radar ve navigasyon sistemlerini kapattığı, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin uyarılarını dikkate almadan Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki izinsiz güzergahı kullanmaya çalıştığı iddia edildi.

Söz konusu güzergahın deniz mayınlarıyla kaplı olduğu belirtilen açıklamada, gemi sahipleri ve mürettebatın bu rotayı kullanmaları halinde doğabilecek sonuçlardan sorumlu olacakları belirtilerek ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamalarına itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki kuralları göz ardı eden ve ABD ordusunun desteğiyle gerçekleştirilen "her türlü kışkırtıcı girişime" kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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