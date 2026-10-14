Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran'ın ABD saldırısına hazırlıklı olduğunu öne sürdü - Son Dakika
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Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran'ın ABD saldırısına hazırlıklı olduğunu öne sürdü

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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD'nin İran'a yeni saldırısının akıl dışı olacağını ancak bu ihtimalin bulunduğunu söyledi. Muhibbi, İran'ın saldırıya hazırlıklı olduğunu ve ABD'nin pişman olacağı bir yanıt alacağını öne sürdü.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD'nin İran'a yeni bir saldırı başlatmasının "akıl dışı" olacağını ancak bu ihtimalin mevcut olduğunu söyledi.

Muhibbi, katıldığı bir televizyon programında İran-ABD gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Muhibbi, ABD'nin İran'a yeni bir saldırı başlatmasının "akıl dışı" olacağını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimler öncesinde bir kazanıma ihtiyaç duyması nedeniyle yeni saldırı ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Ülkesinin yeni bir saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu ve ABD'nin "pişman olacağı" bir yanıt alacağını öne süren Muhibbi, İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşta eski nesil silahlara başvurduğunu ancak mevcut durumda gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu söyledi.

Muhibbi, ABD'li yetkililerin İranlı üst düzey yöneticiler arasında ihtilaf olduğu yönündeki iddiaları hakkında ise, "Söz konusu bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu iddialar Washington'un savaştaki başarısızlığını haklı çıkarmak için ortaya atılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: AA
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