Devrim Özkan'la 20 Yıllık Stil Yolculuğu: 'Başarı Vicdanımı Rahatça Uyutabilmek'

10.04.2026 07:19
inStyle Türkiye, 20. yılını Devrim Özkan ile Kapadokya'da kutluyor. Özkan, 'Yeraltı' dizisinin başarısını ve hayatındaki değişimleri paylaşıyor.

I nStyle Türkiye, 2006'da başlayan yolculuğunu 20. yılında Devrim Özkan'la Kapadokya'da kutluyor. Stilin değişen ve derinleşen bir hikaye olduğunu vurgulayan dergi, ilk kez kapak kızı olan Özkan'la röportaj yaparak onun dönüşümünü ele alıyor.

Devrim Özkan, 'Yeraltı' dizisiyle hayatının en yoğun ama mutlu dönemlerinden birini yaşadığını belirtiyor. Dizinin başarısını, hikayenin izleyiciyi yakalamasına ve ekibin özverisine bağlıyor. Canlandırdığı Ceylan karakteriyle aşk için her şeyi yapma ortak noktasını paylaştığını söylüyor. Psikoloji ve sosyoloji ilgisinin oyunculuğuna katkı sağladığına inanıyor, rollerde hikayeden çok karakterin duruşuna bakıyor.

Hayatındaki kırılma noktasını Bodrum'dan İstanbul'a taşınma kararı olarak tanımlayan Özkan, bu sürecin onu daha temkinli ve kontrollü hale getirdiğini ifade ediyor. Oyuncu olmak ve film çekmek gibi hayallerinin peşinden giderek diri kaldığını vurguluyor. Başarının tanımının zamanla değiştiğini, artık ödüllerden çok vicdanını rahatlatmayı önemsediğini belirtiyor.

İnsanların onu dışarıdan nasıl gördüğü sorusuna, gerçek benliğiyle gösterilen imaj arasında bir ayrım olduğunu söyleyerek yanıt veriyor. Duygularını daha kontrollü yaşamaya çalıştığını, yeme ve uyku düzeniyle mücadele ettiğini anlatıyor. Günlük hayatında evcil hayvanlarıyla vakit geçirmeyi, piyano çalmayı ve spor yapmayı sevdiğini ekliyor. Sohbetin sonunda, bazı 'keşke'leri olsa da her şeyi olduğu gibi kabul ettiğini ifade ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

