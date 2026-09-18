Deyrizor Ayyaş'ta Suriye ordusuna ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde mühimmat deposunda nedeni henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un Ayyaş beldesindeki Suriye ordusuna ait mühimmat deposunda patlama gerçekleşti.

Patlamanın ardından Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların alarma geçtiği aktarıldı.

Olayda şu ana kadar ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken patlamanın nedenini belirlemek üzere çalışmaların sürdüğü kaydedildi.