Suriye'nin Deyrizor ilinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Deyrizor'un doğusundaki Meyadin ilçesinde Suriye ordusuna ait bir karargaha saldırı düzenlendi.
Kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.
Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısının ardından düzenlenen saldırılarda, 3'ü asker, 4'ü iç güvenlik gücü ve 1'i sivil olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Deyrizor'da Saldırı: 1 Asker Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?