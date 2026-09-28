Deyrizor'da Şula yakınındaki gaz hattında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı - Son Dakika
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Deyrizor'da Şula yakınındaki gaz hattında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı

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Deyrizor'un güneyindeki Şula beldesi yakınında bulunan gaz hattında akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın başladı. Olay yerine sevk edilen Suriye sivil savunma ekipleri söndürme çalışmalarına başladı; yangının nedeni hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyinde, Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Şula beldesi yakınlarındaki gaz hattında yangın başladı.

Olay yerine sevk edilen Suriye sivil savunma ekiplerinin, yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Yangının neden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Deyrizor'da Şula yakınındaki gaz hattında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı - Son Dakika
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