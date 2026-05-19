Dezavantajlı Çocuklar İçin Spor Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dezavantajlı Çocuklar İçin Spor Projesi

Dezavantajlı Çocuklar İçin Spor Projesi
19.05.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta dezavantajlı çocuklara yönelik spor ve eğitim projesi başlatıldı. İlk etkinlik gerçekleştirildi.

Uşak'ta dezavantajlı çocukların çeşitli sportif faaliyetler, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesini amaçlayan proje başlatıldı.

Uşak Valiliği, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu ve Türk Spor Vakfı işbirliğinde yürütülecek "Spor Temelli Sosyal Uyum ve Suçun Önlenmesine Yönelik Rehabilitasyon Projesi" açılış töreni Uşak Fen Lisesi Spor Salonu'nda düzenlendi.

Programda konuşan Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, organizasyonun başlangıcını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Dünya Fair Play Günü'nün kutlandığı günde yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı ve Uşak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür eden Çınar, "Sporun birleştirici gücüyle fair play anlayışının özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında yaygınlaştırılması, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha güçlü bir toplumun oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Dünya Fair Play Günü etkinlikleriyle birlikte projenin ilk adımı atılmaktadır. 'Okuldan olimpiyatlara' anlayışıyla yürütülecek çalışmalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşması hedeflenmektedir." dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz da organizasyonun tüm dünyaya örnek olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından projeye katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından başlayan spor karşılaşmalarının ilk atışı Uşak Valisi Serdar Kartal tarafından yapıldı.

Proje kapsamında 2 yıl süreyle dezavantajlı çocuklar için çeşitli sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, onlara psikososyal destek verilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezavantajlı Çocuklar İçin Spor Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır
Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor 'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK’nın gücüne güç kattı HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 17:04:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Dezavantajlı Çocuklar İçin Spor Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.