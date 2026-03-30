Dezenformasyon ve Güvenilirlik Üzerine Vurgu
30.03.2026 11:13
Bangladeş Bakanı Swapon, dezenformasyonun tehlikelerine ve dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekti.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/CAN EFESOY - Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon, güvenilirlik ve dijital okuryazarlığın önemine dikkati çekerek, " Teknoloji, dezenformasyonu daha hızlı, daha ucuz ve daha tehlikeli hale getirdi. Çatışma durumlarında, yanlış anlatılar şiddeti körükleyebilir ve güvensizliği derinleştirebilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Swapon, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Swapon, STRATCOM'a ilk kez katıldığını ve atmosferi çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Gerçekten de güncel ve küresel ölçekte önemli. Stratejik iletişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde politika yapıcıları, medya liderlerini ve iletişim uzmanlarını bir araya getiriyor." dedi.

"Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" panelindeki konuşmasında stratejik iletişimin halkın güvenini kazanmakla ilgili olduğunu söylediğini aktaran Swapon, dezenformasyonun medya haricinde yönetişim, güvenlik ve sosyal istikrarla bağlantısına dikkati çekti."

Swapon, güçlü kurumlar, güvenilirlik ve dijital okuryazarlığın önemine işaret ederek, "Teknoloji, dezenformasyonu daha hızlı, daha ucuz ve daha tehlikeli hale getirdi. Çatışma durumlarında, yanlış anlatılar şiddeti körükleyebilir ve güvensizliği derinleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon sorununun hükümetler, medya platformları ve yurttaşlar için engeller taşıdığını dile getiren Swapon, ifade özgürlüğü ve hakikatin eşzamanlı olarak korunması gerektiğinin altını çizdi.

Swapon, yanlış bilginin yayılmasını önleyecek izleme ve yanıt mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, medya, teyit mekanizmaları ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda işbirliği yapmasını önerdi.

Bangladeş'in dezenformasyonla mücadelede kendisini geliştirmek için çalıştığını ve bu süreçte Türkiye gibi ülkelere odaklandığını belirten Swapon, şunları kaydetti:

"Türkiye, stratejik iletişimi ciddi bir devlet kapasite meselesi olarak ele almıştır. İletişimi diplomasi, kriz yönetimi ve ulusal dirençle ilişkilendirmiştir. STRATCOM'un kendisi de bu konuda uluslararası bir platform oluşturmada Türk liderliğini göstermektedir."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Teknoloji, Politika, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Medya, Son Dakika

