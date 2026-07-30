DHL Shenzhen'de Süper Dağıtım Üssü Açtı - Son Dakika
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DHL Shenzhen'de Süper Dağıtım Üssü Açtı

DHL Shenzhen\'de Süper Dağıtım Üssü Açtı
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DHL, Shenzhen'de 1,2 milyar yuan yatırımla süper dağıtım üssünü açarak kargo kapasitesini artırdı.

SHENZHEN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Kargo devi DHL Express, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda kurduğu süper dağıtım üssünü hizmete açtı.

Pazartesi günü faaliyete geçen üs, şirketin Çin anakarasında bugüne kadarki en büyük yatırım projesi olma özelliğini taşıyor. Üsse yapılan toplam yatırım tutarı 1,2 milyar yuanı (yaklaşık 176,7 milyon ABD doları) aşıyor.

DHL'nin Shenzhen'deki mevcut dağıtım üssünün genişletilip modernize edilmesiyle oluşturulan tesis, 22.000 metrekarelik bir alana ve günlük 900 ton kargo işleme kapasitesine sahip. Bu kapasite, önceki tesisin yaklaşık üç katına ulaşıyor.

İnşasına 2022 yılında başlanan tesis, otomasyon, insansız operasyonlar ve akıllı teknolojiler gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Yüksek hızlı sınıflandırma sistemleri, otomatik depolama üniteleri, robotik kollar ve otomatik güdümlü araçlarla (AGV) donatılan tesis, boşaltma, depolama, sınıflandırma, elleçleme, denetim ve izleme süreçlerini kapsayan akıllı bir lojistik sistemi oluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni üs, Shenzhen'den Asya-Pasifik bölgesi ve ötesindeki destinasyonlara daha fazla doğrudan kargo uçuşunun düzenlenmesine imkan sağlayacak. Böylece Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nden elektronik ürünler, sınır ötesi e-ticaret gönderileri ve hassas bileşenler dahil birçok ürün, uluslararası pazarlara daha hızlı ve verimli şekilde ulaştırılabilecek.

DHL Express CEO'su John Pearson, Shenzhen süper üssünün daha yüksek işleme kapasitesi ve daha verimli lojistik hizmetleriyle bölgesel ekonomik entegrasyonu ve ticaretin büyümesini desteklediğini belirterek, üssün DHL'nin Çin'deki varlığını genişletmeye yönelik küresel stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyledi.

Çin, daha fazla yabancı yatırım çekmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla kurumsal dışa açılımını sürekli geliştiriyor. Geçen ay yayımlanan yabancı yatırımların iyileştirilmesine yönelik eylem planında, hizmet, finans ve ilaç gibi sektörlerde pazara erişimin genişletilmesinin yanı sıra yabancı şirketler için sınır ötesi şirket birleşmeleri ve satın almaları, veri akışları ve yeniden yatırımların kolaylaştırılması taahhüt edildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısında yaklaşık 4.800 yabancı sermayeli işletme Çin'de ek yatırım yaparken, yeni kurulan yabancı sermayeli işletme sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Dhl, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHL Shenzhen'de Süper Dağıtım Üssü Açtı - Son Dakika

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