DHMİ açıklamasına göre Kapadokya Havalimanı ocak-ekimde 739 bin 261 yolcu ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DHMİ'nin açıklamasına göre Kapadokya Havalimanı, bu yılın ocak-ekim döneminde 739 bin 261 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanında 14 bin 880 uçak iniş kalkış yaparken kargo, posta ve bagaj yük trafiği 7 bin 261 ton olarak kaydedildi.
Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 739 bin 261 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 880 uçak iniş kalkış yaptı, 739 bin 261 yolcuya hizmet verildi.
Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 7 bin 261 ton olarak gerçekleşti.
Kapadokya Havalimanı'nda geçen ay ise 88 bin 546 yolcu ağırlandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?