DHMİ'nin 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı - Son Dakika
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DHMİ'nin 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı

DHMİ\'nin 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya\'da uçak maketi sergisi açıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 91. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya'da bir uçak maketi sergisi düzenlendi. Malatya Park AVM'de açılan sergide, yolcu taşımacılığında kullanılan uçak tipleri ve yerli savunma sanayi uçaklarının maketleri sergilendi. Sergide ayrıca havalimanı işleyişi hakkında bilgiler verildi ve kullanılan aletler tanıtıldı. Malatya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin de katıldığı sergi, yarın da ziyaret edilebilecek.

20.05.2024 16:35
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Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 91'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı.

Malatya Park AVM'de açılan sergide, yolcu taşımacılığında kullanılan uçak tipleri, yerli ve milli savunma sanayi uçaklarının maketleri yer alırken, havalimanı isleyişi hakkında bilgiler verildi, kullanılan aletler tanıtıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen sergiye Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğünce açılan sergi yarın da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DHMİ'nin 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DHMİ'nin 91. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı - Son Dakika
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