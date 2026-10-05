DIALOGUE projesinde proje yönetimi eğitimi Trakya Üniversitesinde başladı - Son Dakika
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DIALOGUE projesinde proje yönetimi eğitimi Trakya Üniversitesinde başladı

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DIALOGUE projesinde proje yönetimi eğitimi Trakya Üniversitesinde başladı
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Trakya Üniversitesinin iştirakçisi olduğu DIALOGUE projesi kapsamında düzenlenen Proje Yönetimi Eğitimi başladı. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde yapılan ilk oturumda katılımcılara proje geliştirme ve bütçe planlama anlatıldı; program üç gün sürecek.

Trakya Üniversitesinin proje iştirakçisi olduğu "BSB01104 – DIALOGUE: İnovasyon ve Daha İyi Yönetişim İçin Diyalog" Projesi kapsamında düzenlenen Proje Yönetimi Eğitimi başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansının proje ortağı olarak yer aldığı çalışma kapsamında gerçekleştirilen "Proje Yönetimi Temelleri ve Uygulamalı Proje Geliştirme" başlıklı programın ilk gün oturumu, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde yapıldı.

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Kıdemli Proje Yönetimi Uzmanı İhsan Karataylı tarafından verilen eğitimde, proje fikrinin geliştirilmesi, proje tasarımı, ortaklık ve ekip yönetimi, bütçe ve kaynak planlaması, izleme ve değerlendirme, raporlama ile proje sonuçlarının etkili biçimde sunulması konuları ele alındı.

Program kapsamında uygulamalı atölye çalışmaları ile randevulu proje geliştirme görüşmeleri de gerçekleştirildi. Katılımcılara kendi proje fikirleri üzerinde çalışma ve proje başvurularını geliştirme imkanı sunuldu.

Eğitime, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tarık Yerlikaya ile akademisyenler katıldı.

Üç gün sürecek programın ikinci gününün yüz yüze, son gününün ise çevrim içigerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiEğitimGüncelSon Dakika

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