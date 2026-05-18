Diaz-Canel: ABD'nin Tehditleri Uluslararası Suç

18.05.2026 23:53
Küba Başkanı Diaz-Canel, ABD'nin askeri tehditlerini uluslararası suç olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine yönelik askeri tehditlerinin "uluslararası suç" niteliği taşıdığını belirterek, olası bir müdahalenin bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuracağını söyledi.

Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "gezegenin en büyük gücü" olarak nitelendirdiği ABD'nin Küba'ya yönelik askeri tehditlerinin herkesçe bilindiğini ifade etti.

ABD'nin Küba'ya yönelik askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgesel barış ve istikrarın ağır zarar göreceğini savunan Diaz-Canel, "Tehdidin kendisi bile zaten uluslararası bir suç teşkil etmektedir. Bunun gerçeğe dönüşmesi halinde, bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etkinin yanı sıra, sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Diaz-Canel, "ABD'ye karşı da böyle bir niyeti yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bu durum, başta savunma ve ulusal güvenlik teşkilatları olmak üzere söz konusu ülke tarafından da gayet iyi bilinmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"KÜBA KENDİNİ SAVUNMA KONUSUNDA MEŞRU HAKKA SAHİPTİR"

ABD'nin "çok boyutlu saldırganlığına" maruz kaldıklarını belirten Diaz-Canel, "Küba, bir savaş saldırısına karşı kendini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakka sahiptir. Bu hakkın varlığı, asil Küba halkına karşı bir savaş dayatmak için mantıklı ya da dürüst bir bahane olarak asla öne sürülemez" dedi.

Kaynak: ANKA

