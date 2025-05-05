Dibeybe'den Salih'e Yanıt: Geçiş Dönemini Uzatıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni hükümet kurulması çağrısı yapan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'i geçiş dönemini uzatmaya çalışmakla suçladı.

Libya Başbakanı Dibeybe, sosyal medya hesabından, Salih'in 3 Mayıs'ta yaptığı yeni hükümet kurulması çağrısına cevap verdi.

Salih'in bu çağrıyı defalarca yaptığını ve hedefinin geçiş dönemini uzatmaya çalışmak olduğunu kaydeden Dibeybe, "Salih, onuncu kez (yeni hükümet için) adaylık sürecini başlatma girişimi yerine kamu maliyesini tüketen ve vatandaşa ağır zararlar yükleyen paralel harcama durumuna ( Bingazi'deki hükümete) son vererek ulusal bir duruş sergilemeli." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, uzun süredir Temsilciler Meclisi oturumlarının az sayıdaki milletvekiliyle düzenlenmesini de şu ifadelerle eleştirdi:

"(Salih) gerçeğe kapıyı açmalı, bu şüpheli suskunluğu ortadan kaldırmalı. Ahlaki sorumluluğu nedeniyle kendisini de rahatsız eden ertelenmiş şu soruyu parlamento huzurunda gündeme getirmeliydi: Ülkesinin evlatları olan gıyabi milletvekilleri nerede?"

TM Başkanı Salih, Eylül 2021'de TM'nin Dibeybe hükümetinden güven oyunu geri çektiğini açıklamış ve sonrasında bir çok kez yeni bir hükümet kurulması çağrılarında bulunmuştu.

Başbakan Dibeybe ise çeşitli dönemlerde yeni bir hükümetin ancak seçimler yoluyla kurulabileceğini ve seçimler yapılıncaya kadar hükümetinin iş başında olduğunu ifade etmişti.