Dibeybe: Milislerle Mücadele Sürecek

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetin güvenlik planını sürdürdüğünü belirterek, milisleri ve silahlı oluşumları tasfiye etmekten geri adım atmayacaklarını söyledi.

Başbakan Dibeybe, Libya el-Ahrar televizyon kanalına verdiği röportajda, ülkesinde 2011'den sonra güvenlik şartlarının etkisiyle Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı olmayan silahlı oluşumlar ortaya çıktığını dile getirdi.

Bu oluşumların devlet kurumuna katılmasını umut ettiklerini ancak olmadığını anlatan Dibeybe, "Bu silahlı grupların yaptığı hükümete değil devlete karşı bir darbedir. Bu oluşumların yasa dışı faaliyetlerde kullandıkları bazı uçaklara el koyduk. Bu oluşumların sayısı iki veya üçü geçmemekte olup, tamamen organize suç çeteleri şeklinde faaliyet göstermektedirler." dedi.

"Milislerin elindeki silah devletin elindekilerden fazla"

"Bu oluşumların elindeki silahlar devletin elindeki silahlardan fazladır ve resmi kurumlara şantaj yapmak amacıyla kullanılmıştır. Savcılığa yüzlerce dosya düşüyor. Başsavcı şu anda Mitiga Havaalanı civarında bulunan şüpheliler (Rada milis grubu) hakkında yaklaşık 125 tutuklama emri çıkardı." diyen Dibeybe, asker ve polis dışındaki silahlı oluşumlarla mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Dibeybe, hükümetin politikasının açık olduğunu ve tüm liman ve havalimanlarının devletin ilgili kurumlarına bağlı olacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Devleti geri alma zamanı gelmiştir ve devletin kontrolü dışında hiçbir havalimanı, liman veya hapishane bırakmayacağız. Güvenlik planımızı sürdürüyoruz. Milisleri ve silahlı oluşumları tasfiye etmekten geri adım atmayacağız. Kim kendisine karşı savaş açılmasını istemiyorsa, devlete, onun kurumlarına ve kanunlarına uymak zorundadır."

Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi

Ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine ilişkin sorulan soruya ise Dibeybe, "Çok iyi, mükemmel. Karşılıklı ticaret çok iyi. Libya'nın yararına uyumlu çok iyi siyasi ilişkilerimiz var." ifadesini kullandı.

Dibeybe, başkent Trablus'taki hükümet karşıtı göstericilerin görüşlerine saygı duyduğunu ancak yolları kapatarak çöp yakanlara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.