Dibeybe ve Lavrov'dan Libya-Rusya İlişkileri Değerlendirmesi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe'nin 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştüğü belirtildi.

Tarafların, Libya-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesinin ve çözüme kavuşturulması gereken bazı konuların hızlandırılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Dibeybe ve Lavrov'un ayrıca ilişkilerin istikrarını destekleyen, açık ve dengeli temeller üzerinde gelişmesini sağlayan pratik yaklaşımlara öncelik verilmesi gerektiğini teyit ettiği belirtildi.