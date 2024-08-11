Dicle Baraj Gölü'nde serinlemek isterken hayatını kaybeden genç kız

Güncel

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için Dicle Baraj Gölü'ne giren genç kız hayatını kaybetti.

Ziyaret Tepe mevkisine piknik yapmak için ailesiyle gelen H.T. (17), serinlemek için baraj gölüne girdi. Genç kız, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesinin yardım istemesi üzerine çevrede bulunan bir vatandaşın çabasıyla genç kız sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.T, ambulansla kaldırıldığı Eğil İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.