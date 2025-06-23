Dicle Baraj Gölü\'nde Temizlik Yapıldı

Dicle Baraj Gölü'nün altında temizlik çalışması yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü'nden çöp temizliği yapıldı.

İtfaiye dalgıç ekipleri, Dicle Baraj Gölü'nün derinliklerine dalarak çöp temizliği yaptı. Ekipler, metrelerce derinlikte çöpleri tek tek görüntüleyip çıkardı. Temizlik yapılan bölgeden vatandaşlar tarafından suya atılan plastik şişe, poşet, teneke kutu ve benzeri atıklar dalgıç ekipler tarafından çıkartıldı.