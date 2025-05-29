Dicle'de Hayalet Ağlar Toplandı - Son Dakika
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Dicle'de Hayalet Ağlar Toplandı

Dicle\'de Hayalet Ağlar Toplandı
29.05.2025 11:18
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Kralkızı Baraj Gölü'nde canlıları tehdit eden 6 bin metre hayalet ağ imha edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü'nün derinliklerinde canlıların yaşamını tehdit eden hayalet ağlar ekiplerce toplanarak imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sulardaki ekosistemi tehdit eden "atıl av araçları"na karşı başlattığı mücadele kapsamında Kralkızı Baraj Gölü'nde dip temizliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi öncülüğünde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi de destek verdi.

Gölün Döver mevkisinde çalışma yapan ekipler, avcılık esnasında kopan, kaybolan, terk edilen ve kullanımda olan hayalet ağların yerini tespit etti.

Ekipler, noktaları belirlenen ve biyoçeşitliliği tehdit eden hayalet ağları tek tek topladı.

Toplanan 6 bin metre hayalet ağ yakılarak imha edildi.

"Bu ağların çoğu kullanımdaydı"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İdris İsen, AA muhabirine, kent genelinde işbirliği yaptıkları kurumlarla kaçak avcılıkla mücadele kapsamında sulardaki ekosistemi ve biyoçeşitliliği tehdit eden ağları topladıklarını söyledi.

İsen, bu doğrultuda Kralkızı Baraj Gölü'nde de çalışma yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Su Ürünleri Kanunu'na göre balıkların üremesi için yılda 3 aylık bir yumurtlama dönemi gerçekleşmektedir. Balıklar bu 3 ayda yumurtalarını bırakmak için yuva aramak için savunmasız bir şekilde kıyıda yüzerken basit bir şekilde avlanıyorlar. Üreyip de gelişmeleri, biyolojik olarak çoğalmaları için 3 aylık periyot olarak yasak getirdik. 1 Nisan- 1 Temmuz arası iç sularda sazan avcılığı yasak. Denetim yapıyoruz. Baraj gölünün Döver bölgesinde yaptığımız denetimde yaklaşık 6 bin metre ağa el koyduk. Bu ağların çoğu kullanımdaydı. Yani çoğundan canlı balık çıktı ve onları kurtardık."

"Ağları imha ediyor, cezai işlem uyguluyoruz"

Toplanan hayalet ağların imha edildiğini belirten İsen, "Yasak avlandığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar bu yasağa uysun. Balıkların sürdürülebilirliğini artırmak için bunu yapmamız şart." dedi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Sağlık, Güncel, Çevre, Dicle, Tarım, Son Dakika

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