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Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Bilgisayar ile Dağıtım Sistemleri Laboratuvarı Kurdu - Son Dakika
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Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Bilgisayar ile Dağıtım Sistemleri Laboratuvarı Kurdu

Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne bilgisayar ile dağıtım sistemleri laboratuvarı kurdu. Dicle Elektrik, sosyal sorumluluk projesi kapsamında fakülte yönetiminin belirlediği alanlara, DÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü derslerinde kullanılmak üzere iki laboratuvarın kurulumunu tamamladı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, laboratuvarların açılışı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şirketin bölgedeki gençlere imkan tanımak için çaba sarf ettiğini belirtti. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise Dicle Elektrik ile işbirliği konusunda güzel bir iletişimleri olduğunu ifade ederek, laboratuvarların öğrenci ve akademisyenlerin ortak çalışmalarında faydalı olacağını umut etti.

Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Bilgisayar ile Dağıtım Sistemleri Laboratuvarı Kurdu
04.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:10
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Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesine bilgisayar ile dağıtım sistemleri laboratuvarı kurdu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, sosyal sorumluluk projesi kapsamında fakülte yönetiminin belirlediği alanlara, DÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü derslerinde kullanılmak üzere iki laboratuvarın kurulumunu tamamladı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda laboratuvarların açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kamu hizmeti sunduklarını belirterek, bünyelerinde 500 mühendisin görev yaptığını söyledi.

Arvas, "500 mühendisten 370'inin Dicle Üniversitesi kökenli olduğunu sevinerek söylüyorum. Şirketimizi bölgemizdeki gençlerin severek tercih ettiği bir hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Dicle Elektrik olarak bölgedeki gençlere imkan tanımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Üniversitemiz de her protokolde sonuna kadar bizi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise bugün bir fakülte açmış gibi mutlu olduklarını belirtti.

Karakoç, şöyle dedi:

"Dicle Elektrik ile her türlü işbirliği konusunda güzel bir iletişimimiz var. Üniversitemizde kurulan laboratuvarlar için kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrenci ve akademisyenlerimizin ortak çalışmalarda ivme kazanmaları için laboratuvarların faydalı olacağını ümit ediyorum."

Karakoç, desteklerinden dolayı Arvas'a plaket verdi.

Daha sonra laboratuvarların açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
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