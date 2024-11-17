Dicle Elektrik, İzin Vermeyenleri Elektriksiz Bıraktı

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Diyarbakır'da Dicle Elektrik, "direk" dikme izni vermeyen vatandaşları elektriksiz bıraktı iddiası

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik'in, özel mülkiyetine "elektrik direği" dikme izni vermeyen vatandaşları elektriksiz bıraktı iddia edildi.

Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde vatandaşlar, enerji hatlarını iyileştirmek isteyen Dicle Elektrik'e, özel mülkiyetleri olduğu ve kamulaştırılmadan izin vermeyeceklerini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar, köye gelen jandarma ekiplerine kamulaştırma kararı geldiği vakit izin vereceklerini söyledi.

Mahalle sakinleri adına konuşan Mehmet Sait Bilmez, "Yasal hakkım, özel mülkiyetimde Dicle Elektrik'in çalışmasına müsaade etmiyorum. Ellerinde bir belge, kanun, karar varsa sizin huzurunuzda çıkartıp bize versinler bizde çalışmalarına müsaade edelim. Tapulu mülkiyetimizden dolayı kamulaştırma kararı olmadan başkasının gelip çalışma yapmasına müsaade etmiyorum" dedi.

Bilmez, 200 hanenin yaklaşık 2 haftadır elektriksiz bırakıldığını ileri sürdü.

Dicle Elektrik ise iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Malabadi Mahallesi'nde, yüzde 95 oranında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle aylık 1 milyon lira ekonomik kayıp yaşanıyor. Bölge sakinlerinin yatırım engelleme girişimleri nedeniyle mahalledeki şebeke yenileme yatırımını durduran Dicle Elektrik, süreç boyunca yaşananlardan etkilenmemeleri için söz konusu mahalledeki hastalara jeneratör desteği sağladı. İnsan odaklı yatırımlarını sürdüren dağıtım şirketi, eğitimde yaşanabilecek aksaklıkları göz ardı etmeyerek bölgedeki okul için de ayrıca jeneratör temin etti" denildi.

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü yetkilileri, Malabadi Mahallesi'nde yaşananlarla ilgili açıklamada bulunarak engellemeler nedeniyle yatırım çalışmalarının durdurulduğunu ve mahalle sakinlerinin sayaç kontrolü yapan görevlilerin evlere girmesine izin vermediğini bildirdi. Yetkililer, bu durumun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yönetmeliğin 8'inci bölümünde, sayaç ve sayaca erişim konusunu düzenleyen kısımda 'Tüketici, kullanım yerine ait sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine müdahale etmemek, dağıtım şirketinin sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine erişimini engellememekle mükelleftir' deniliyor. Ancak burada sayaçlara müdahale nedeniyle kaçak tüketim yüzde 95'e yükselmiş durumda. Ekiplerimizin sayaca erişimine izin verilmiyor. Mahallede bazı vatandaşlar kapılarını açmak istese de birileri onları korkutup sindiriyor ve bu da çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Havaların soğumasıyla birkaç kat artacağına kesin gözüyle bakılan aylık 1 milyon TL ekonomik kaybı önlemek için yapıların dışında yeni sayaç ölçü devreleri oluşturuyoruz."

Dicle Elektrik, yeni sayaçların montajı sürecinde yaşanan elektrik kesintisinden etkilenmemeleri için başvuruları olmamasına rağmen tespit ettiği hasta vatandaşların yaşadığı iki konut ile mahallenin okuluna jeneratörle elektrik sağlamaya başladı. Jeneratör yakıtının dağıtım şirketi tarafından karşılandığını aktaran yetkililer, "Dileğimiz, kayıt dışı tüketimden vazgeçilmesi ve bu sebeple yenilenecek olan elektrik şebekesine engel olunmamasıdır" açıklamasında bulundu.

Mahallede yapıların dışında yeni sayaçların montajıyla ilgili çalışmalar ise jandarmanın gözetiminde devam ediyor.