Dicle Elektrik, Mardin'de kaçak elektrik hattı tespit etti - Son Dakika
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Dicle Elektrik, Mardin'de kaçak elektrik hattı tespit etti

Dicle Elektrik, Mardin\'de kaçak elektrik hattı tespit etti

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye kaçak elektrik hattı çekildiğini tespit etti. Şirket, kaçak elektrik tüketimiyle mücadeleyi kırsal ve tarımsal sulama alanlarının dışında şehir merkezlerinde de sürdürdüğünü belirtti. Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki bir sitede eski elektrik şebekesinin yer altına alındığı ancak site sakinlerinin yeni şebekeden kaçak elektrik kullanamayacaklarını bildikleri için karşı çıktığı ifade edildi. Dicle Elektrik'e yapılan ihbar üzerine denetim ekipleri, söz konusu sitede inceleme yaparak kaçak elektrik hattı çekilmeye çalışıldığını belirledi. Kaçak elektrik hattı çekenlerin belirlenerek cezalandırılması için şirket avukatları suç duyurusunda bulundu.

28.05.2024 12:55
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Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye kaçak elektrik hattı çekildiğini tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in kaçak elektrik tüketimiyle mücadeyi kırsal ve tarımsal sulama alanlarının dışında şehir merkezlerinde de sürdürdüğü belirtildi.

Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki bir sitede hem enerji kalitesini artırmak hem de kaçak elektrik tüketiminin önüne geçmek amacıyla risk teşkil etmeye başlayan eski elektrik şebekesinin yer altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ancak site sakinlerinden bazıları, yeni şebekeden kaçak elektrik kullanamayacaklarını bildikleri için bu duruma karşı çıktı. Dicle Elektrik ekiplerine hakaret ederek siteden kovan şahıslar, sitelerinde aylık 100 bin kilovatsaat elektriğin yüzde 72,2'sinin kaçak olarak tüketildiğini öğrendi. Bunun yıllık 2,2 milyon liralık bir fatura oluşturduğunun açıklanması üzerine site girişine 'Biz hırsız değiliz' yazılı büyük bir pankart astılar."

Dicle Elektrik'e yapılan "kaçak elektrik" ihbarı üzerine denetim ekiplerinin polis eşliğinde söz konusu sitede inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, incelemede yeni döşenen yer altı elektrik şebekesine ait korumalı kabloların elektrik panosunun altı kazılarak delindiği ve buradan evlere kaçak elektrik hattı çekilmeye çalışıldığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrelerce uzunluktaki kaçak hattın sitenin bodrumuna kadar çekildiği ancak konutlara bağlantısının henüz yapılamadığı saptandı. Ekiplerin geldiğini görünce kaçan kişilerin kullandıkları malzemeleri de olay yerinde bıraktığı belirlendi. Dicle Elektrik ekipleri, gerekli tespitleri yapıp tutanak altına aldıktan sonra delinerek zarar gören yer altı kablolarını onardı ve kaçak hattı iptal etti."

Açıklamada, kaçak elektrik hattı çekenlerin belirlenerek gerekli cezanın verilmesi için şirket avukatlarınca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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