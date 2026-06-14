Dicle Nehri'nde Boğulma Faciası - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde Boğulma Faciası

Dicle Nehri\'nde Boğulma Faciası
14.06.2026 17:54
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Güçlükonak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 28 yaşındaki Velat Çetin hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 28 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Akdizgin köyü mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Velat Çetin, serinlemek için girdiği nehirde bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Çetin'in cansız bedeni, suya girdiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında bulundu.

Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güçlükonak, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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