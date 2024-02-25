Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Dicle Nehri\'nde erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek bir ceset bulundu. Çocuklar tarafından fark edilen cesedin, kayıp ihbarı yapılan Serdar S'ye ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

25.02.2024 21:55  Güncelleme: 21:56
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Dumlupınar Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz birisi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Diyarbakır'dan jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, ailesi tarafından iki gün önce kayıp ihbarı yapılan Serdar S'ye (43) ait olduğu belirlendi.

İlçede balıkçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Serdar S'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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