Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Dicle Nehri kenarında piknik yapan 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, bölgede mahsur kalan 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.
Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Dicle Nehri'nde piknik yapan 4 kişi su baskınından AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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