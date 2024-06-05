Dicle Nehri'nde piknik yapan 4 kişi su baskınından AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde piknik yapan 4 kişi su baskınından AFAD ekiplerince kurtarıldı

Dicle Nehri\'nde piknik yapan 4 kişi su baskınından AFAD ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, bölgede mahsur kalan 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

05.06.2024 17:57
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Dicle Nehri kenarında piknik yapan 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, bölgede mahsur kalan 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dicle Nehri'nde piknik yapan 4 kişi su baskınından AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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