Dicle Üniversitesi akademik yılı açılışında Rektör Eronat Terörsüz Türkiye'yi vurguladı - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi akademik yılı açılışında Rektör Eronat Terörsüz Türkiye'yi vurguladı

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Dicle Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, yeni öğrenciler için düzenlenen ilk ders ve oryantasyon programıyla başladı. Rektör Kamuran Eronat 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında dayanışma vurguladı, YKS'de dereceye girip Dicle Üniversitesini tercih edenlere ödül verildi.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) 2026-2027 akademik yılı, yeni öğrenciler için düzenlenen ilk ders ve oryantasyon programıyla başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Eronat, üniversite yaşamının yalnızca ders ve sınavlardan ibaret olmadığını belirterek öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik alanlarda kendilerini geliştirmelerinin önemine değindi.

Öğrencilere üniversitenin kütüphane, öğrenci toplulukları ve bilimsel çalışma imkanlarından aktif şekilde yararlanmaları çağrısında bulunan Eronat, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında toplumun farklı kesimleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eronat, "Türkiye bir bütündür. Bu ülkede yaşayan herkes birbirinin kardeşidir. Ülkemizin barışa, dostluğa ve kardeşliğe ihtiyacı var. Yumruklarımızı sıkmak yerine kucağımızı açmalı, birbirimizi sevmeli ve birbirimize sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Programda, öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bilgilendirme sunumları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin güvenliği ve bilinçlendirilmesine yönelik sunum gerçekleştirildi. Sunumda eğitim ve öğretim yönetmelikleri, sınav uygulamaları ve kampüs güvenliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye girerek Dicle Üniversitesini tercih eden öğrencilere Rektör Eronat tarafından başarı ödülleri verildi.

Program, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin sunduğu halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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