Dicle Üniversitesi Bayram Ziyareti

27.05.2026 19:47
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, hastaneleri ziyaret ederek hastaları ve personeli bayramda tebrik etti.

Dicle Üniversitesi yönetimi Kurban Bayramı dolayısıyla üniversiteye bağlı hizmet veren hastaneleri ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen ve beraberindekiler, hastane ziyaretlerinde bulunarak tedavi gören hastalar ile personelin bayramını tebrik etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın selamlarını ve bayram tebriklerini ileten Şen, hastalara şeker ve kolonya ikram ederek moral verdi.

Hastalarla tek tek ilgilenen ve sağlık durumları hakkında sohbet eden Şen, hastane yöneticileri ve sağlık ekiplerinden tedavilerine ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, üniversite yönetimi olarak mesai kavramı gözetmeksizin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Şen, "Üniversitemiz bünyesindeki hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Durumları hakkında bilgi aldık, moral vermeye çalıştık. Bayramda çalışan hastane personelimizle de bayramlaştık. Ekiplerimiz bayram boyunca en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 19:54:15. #7.12#
