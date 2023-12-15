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Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tanıtım Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tanıtım Fuarı'nda yerini aldı

Dicle Üniversitesi, her yıl düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Fuarı'nda tanıtım standı açarak ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fakülteler, sosyal ve bilimsel faaliyetler ile fiziki imkanlar stantta tanıtıldı. Ayrıca, Ebru sanatı sergilendi ve Dicle Üniversitesi'nin 50. yılı kapsamında bastırılan kitaplar da ilgi gördü.

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tanıtım Fuarı\'nda yerini aldı
15.12.2023 - 16:07,  Güncelleme: 16:10
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Dicle Üniversitesi (DÜ) her yıl geleneksel hale gelen Diyarbakır Tanıtım Fuarı'nda yerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı fuaye alanında gerçekleşen "Diyarbakır Tanıtım Günleri"nde Dicle Üniversitesi, açtığı tanıtım standı, memleket hasreti çeken ve fuarı ziyaret eden katılımcıların ilgi odağı oldu.

Stantta, fakülteler, sosyal ve bilimsel faaliyetler, fiziki imkanlar tanıtıldı.

Ayrıca, Dicle Üniversitesi Anadolu El Sanatları Topluluğu eğitmeni Nuray Hattapoğlu tarafından Ebru sanatı sergilendi.

Protokol üyelerinin de ebru yaptığı stant, misafirlerin beğenisini kazandı.

Dicle Üniversitesi'nin 50. yılı kapsamında bastırdığı kitaplar da meraklıları tarafından incelendi.

Kaynak: AA
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