Dicle Üniversitesi, hayvan bakıcısı alımı için ilan verdi

DİYARBAKIR'da ilk kez, Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) sürekli işçi olarak hayvan bakıcısı alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilan verildi.

DÜ, İş Kanunu ve Kamu Kurum ile Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi statüsünde hayvan bakıcısı alımı için ilana çıktı. Hayvan bakıcısı alımı için kura çekimi, noter huzurunda 31 Ocak'ta, DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura sonucu, gerekli şartları taşıyan 6 hayvan bakıcısı belirlenecek. Alınacak kişiler için deneme süresi 2 ay olacak. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdinin, bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedileceği belirtildi.