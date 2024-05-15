Dicle Üniversitesi\'nde Engelsiz Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Engelsiz Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sur Özel Eğitim Lisesi işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Geri Dönüşüm Sergisinin açılışı törenle yapıldı.

DÜ Engeliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, tasarrufun önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergilediklerini söyledi.

Engelsiz Bileşenler Federasyonu Başkanı Abdülmecit Yılmaz'ın seslendirdiği türkünün ardından DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Açılışa, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Prof. Dr. Ezeli Azarkan ve Prof. Dr. Kadir Turan, Genel Sekreter Sıddık Teksin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.