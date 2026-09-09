Dicle Üniversitesi'nde yenilenen Havuz Başı Sosyal Tesisleri törenle yeniden açıldı - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'nde yenilenen Havuz Başı Sosyal Tesisleri törenle yeniden açıldı

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Dicle Üniversitesi'nde yaklaşık 35 yıldır hizmet veren Havuz Başı Sosyal Tesisleri, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden kullanıma açıldı. Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nun yenilendiğini belirterek öğrenciler ve personelin spor imkanlarının artırıldığını vurguladı.

Dicle Üniversitesinde yaklaşık 35 yıldır hizmet veren Havuz Başı Sosyal Tesisleri, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yenilenen tesisin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, programda yaptığı konuşmada, uzun yıllar öğrencilere, akademik ve idari personele hizmet veren Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nun zaman içerisinde fiziki açıdan yıprandığını ve kapsamlı bakıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında havuzda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Eronat, şunları kaydetti:

"Üniversite, öğrencilerimizin kendilerini akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda geliştirdikleri, sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlandıkları büyük bir yaşam alanıdır. Bu anlayış doğrultusunda öğrencilerimizin ve üniversite personelimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek, spor yapma imkanlarını artırmak ve üniversitemizin sosyal yaşamını daha da güçlendirmek bizim için önemli bir önceliktir. Bu güzel çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyoruz."

Programa, Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın eşi Şirine Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer, DÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Prof. Dr. Velat Şen ile Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nde yenilenen Havuz Başı Sosyal Tesisleri törenle yeniden açıldı - Son Dakika

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