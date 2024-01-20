Dicle Üniversitesi\'ne Hayvan Bakıcısı Alımı İçin İlan

Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) sürekli işçi olarak hayvan bakıcısı alınacak.

DÜ, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ KUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde hayvan bakıcısı alımı için ilana çıktı.

Hayvan bakıcısı alımı için kura çekimi noter huzurunda 31 Ocak'ta DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kura sonucu gerekli şartları taşıyan 6 hayvan bakıcısı belirlenecek.