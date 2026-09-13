Dicle Üniversitesi spor kurslarını yaz döneminden çıkarıp yıl boyuna yaydı - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi spor kurslarını yaz döneminden çıkarıp yıl boyuna yaydı

Dicle Üniversitesi spor kurslarını yaz döneminden çıkarıp yıl boyuna yaydı
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Dicle Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr. Veysi Akpolat, spor kurslarının artık yaz dönemiyle sınırlı kalmayıp yıl boyunca süreceğini açıkladı. Kararla spor yapmak isteyen çocuklar ve gençler, BESYO'daki uzman hocaların eğitimlerinden yıl genelinde yararlanabilecek.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Veysi Akpolat, "Yaz dönemindeki spor kurslarını yıl boyunca yapma kararı aldık." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akpolat, spor kurslarının yıl geneline yayılmasının önemli bir karar olduğunu belirtti.

Bu kararla amaçlarının spor yapmak isteyen çocukları ve gençleri sporla buluşturmak olduğunu kaydeden Akpolat, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz dönemindeki spor kurslarını yıl boyunca yapma kararı aldık. BESYO'da görev yapan alanlarında uzman hocalarımız bu eğitimleri verecek. 'Yılın bir dönemi değil, her dönemi spor' diyoruz. Spora ve sporcuya ayrı bir önem veren Rektörümüz Prof. Dr. Kamuran Eronat ve üniversite yönetimine bize bu imkanları sundukları için çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi spor kurslarını yaz döneminden çıkarıp yıl boyuna yaydı - Son Dakika

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