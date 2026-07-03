Dicle ve Endonezya Üniversiteleri Arasında İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle ve Endonezya Üniversiteleri Arasında İşbirliği

Dicle ve Endonezya Üniversiteleri Arasında İşbirliği
03.07.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi ile Endonezya İslam Üniversitesi, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı için anlaştı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi ile Endonezya İslam Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Uluslararası Kamu Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı alanında işbirliği yapılıyor.

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, iki üniversite arasında kamu hukuku alanında yürütülen ortak yüksek lisans programının Türkiye'deki ilk uluslararası ortak lisansüstü programlardan biri olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Uzun süren hazırlık sürecinin ardından programın hayata geçirildiği ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 2024 yılında resmen onaylandığı kaydedilen açıklamada, program kapsamında fiili öğrenci değişimine 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlandığı anımsatıldı.

Eğitim dili İngilizce olan programda ortak bir müfredatın uygulandığı ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, herhangi bir denklik sürecine ihtiyaç duymaksızın çift diploma alma hakkı kazandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Burak Buluttekin, hukukun evrensel değerlere dayanan bir alan olarak farklı coğrafyalardan gelen bilgi birikiminin paylaşılmasının hem akademik gelişime hem de toplumsal faydaya önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Endonezya ile hukuk eğitimi alanında işbirliği yapmalarını iki ülkenin dostluk ilişkilerine de ciddi katkılar sunacağını belirten Buluttekin, şunları kaydetti:

"Endonezya'da gerçekleştirdiğimiz temaslar, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin uluslararasılaşma vizyonu açısından son derece verimli ve stratejik sonuçlar doğurmuştur. Endonezya İslam Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantılar, iki ülke arasında yükseköğretim alanında kurulan güçlü akademik köprünün daha da sağlamlaşmasına önemli katkı sağlamıştır. Üniversiteler öğrencilerimize verdiğimiz akademik eğitimin yanı sıra bilgi üreten, uluslararası iş birlikleri geliştiren ve akademik diplomasiye yön veren küresel aktörlerdir. Bu anlayışla, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının geliştirilmesini, ortak bilimsel araştırmaların artırılmasını ve yeni uluslararası eğitim modellerinin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Endonezya İslam Üniversitesi arasındaki Uluslararası Kamu Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı, eğitim faaliyetinin yanı sıra iki dost ülkenin ortak akademik vizyonunun somut bir yansımasıdır. Önümüzdeki süreçte bu hukuki iş birliğini ortak araştırma merkezleri, bilimsel etkinlikler ve yeni uluslararası projelerle daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu işbirliği, Dicle Üniversitesi'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracak, ülkemizin yükseköğretimdeki küresel etkinliğine katkı sunacak ve Türkiye ile Endonezya arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel ilişkilerin uzun yıllar güçlenerek devam etmesine önemli bir zemin oluşturacaktır."

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diplomasi, Endonezya, Türkiye, Eğitim, Güncel, Dünya, Hukuk, Dicle, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle ve Endonezya Üniversiteleri Arasında İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı 10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı
Trabzonspor’da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı
’’Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum’’ demişti Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı ''Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum'' demişti! Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü Venezuela’daki görüntüler dehşet yarattı Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
14:28
Ehliyetler için yeni düzenleme AYM iptal etmişti, tekrar Meclis’e sunuldu
Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu
13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi Tutuklama talebiyle sevk edildi
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
12:39
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 14:52:07. #7.12#
SON DAKİKA: Dicle ve Endonezya Üniversiteleri Arasında İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.