Diddy'nin Dava Süreci: Jüri 'Organize Suç' Üzerinde Birleşemedi - Son Dakika
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Diddy'nin Dava Süreci: Jüri 'Organize Suç' Üzerinde Birleşemedi

02.07.2025 11:44
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Sean Combs, seks ticareti suçlamalarında karar verdi, organize suç iddiasında uzlaşamadı.

NEW ABD'de "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'un yargılandığı davada jüri, "seks ticareti ve kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçlamalarına ilişkin kararını verirken davadaki en ağır suçlama olan "organize suç örgütü kurma" konusunda fikir birliği sağlayamadı.

Yargıç Arun Subramanian'ın başkanlık ettiği Manhattan'da görülen dava kapsamında jüri heyeti, 12 saatten fazla süren müzakerelerin ardından Combs'a yöneltilen 2'si seks ticareti, 2'si de kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma suçlamasında uzlaşarak karara vardı.

Öte yandan, davadaki en ağır ve kapsamlı suçlama olan "organize suç örgütü kurma" hakkında heyet içinde keskin görüş ayrılıklarına sahip üyeler olması nedeniyle jüri, söz konusu suçlama hakkında fikir birliğine varamadı.

Yargıç Subramanian, jüriye, karara varılamayan suçlama hakkında uzlaşana kadar müzakerelerin devam etmesi talimatını verdi.

"Organize suç örgütü kurma" suçlaması, Combs'un çalışanlarıyla 20 yılı aşkın süre boyunca bir suç örgütü yönettiği ve bu yapı aracılığıyla çok sayıda yasa dışı faaliyetin gerçekleştirildiği iddialarına dayanıyor.

Bu suçlama çerçevesinde jüri, hem Combs'un bir suç örgütü kurup kurmadığını hem de bu yapı aracılığıyla "adam kaçırma, seks ticareti ve insan kaçakçılığı" gibi çeşitli suçlara karışıp karışmadığını değerlendiriyor.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Puff Daddy" ve "Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diddy'nin Dava Süreci: Jüri 'Organize Suç' Üzerinde Birleşemedi - Son Dakika

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