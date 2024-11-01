Diddy'nin Davasında Tanık Güvenliği Tartışması - Son Dakika
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Diddy'nin Davasında Tanık Güvenliği Tartışması

Savcılar, Diddy'nin avukatlarının tanık kimliklerinin açıklanmasını istemesini 'uygunsuz' buluyor.

01.11.2024 15:16
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NEW ABD'de federal savcılar, "seks ticareti, adam kaçırma ve rüşvetle" suçlanan "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs'un avukatlarının, bir yargıçtan davacıların kimlikleri de dahil olmak üzere delillerin erken açıklanmasını talep ederek davanın kontrolünü "ele geçirmeye" çalıştığını söyledi.

Savcılar, en az 15 yıl hapis cezası alması beklenen Combs'un davayı tahrif etme yönündelk girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Tanıkların kimliklerini ifşa etme çabasının "açıkça uygunsuz" olduğunu söyleyen savcılar, bir yargıcı, Combs'un avukatlarının davacıların kimlikleri de dahil olmak üzere delillerin erken açıklanması taleplerini reddetmeye çağırdı.

Savunma avukatları, ayrıca davacıların avukatlarının davaya ilişkin medyaya konuşmasının yasaklanmasını talep ediyor ve hükümetin medyaya yaptığı sızıntıların Combs'un adil yargılanma şansını tehdit ettiğini öne sürüyor.

Savcılar, avukatların taleplerinin "davanın bu erken aşamasında hükümetin kanıtlarını kısıtlamak ve sanığın davalarına yanıt verebilmesi için cezai yargılamanın kontrolünü ele geçirmek için anlaşılması kolay örtülü bir girişim" olduğunu belirterek Combs'un talebinin özellikle tanık güvenliği için risk oluşturduğunu dile getirdi.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diddy'nin Davasında Tanık Güvenliği Tartışması - Son Dakika

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