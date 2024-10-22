Diddy'ye Cinsel İstismar İddiaları - Son Dakika
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Diddy'ye Cinsel İstismar İddiaları

Diddy\'ye Cinsel İstismar İddiaları

Sean Combs hakkında iki davada cinsel istismar suçlamaları ortaya çıktı. Duruşma 2025'te.

22.10.2024 14:49
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ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında cinsel istismar ve tecavüz suçlamasıyla açılan 2 davada yeni detaylar ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre, biri kadın biri erkek iki davacı, 13 ve 17 yaşlarındayken Combs'un kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

İsmi açıklanmayan kadın davacı, 2000'de 13 yaşındayken MTV Video Müzik Ödülleri sonrasında Combs tarafından düzenlenen bir partiye katıldığını söyledi.

Partide tükettiği bir içecek nedeniyle "uykulu hissettiğini" kaydeden davacı, dinlenmek için bir odaya girdiğini anlattı.

Davacı, bulunduğu odaya Combs ve biri kadın diğeri erkek 2 ünlünün de girdiğini belirterek rapçinin, kendisine "Partilemeye hazırsın" dediğini aktardı.

İsmi belirtilmeyen ünlü erkek tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren davacı, başta Combs ve ünlü kadının bunu izlediğini ve daha sonra Combs'un da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Erkek davacı ise 2022'de 17 yaşındayken katıldığı bir partide, kendisine içecek ikram eden ve "kendisini bir yıldız yapabileceğine dair güvence veren" Combs tarafından uyuşturulduğunu ve cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Kaynak: AA

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