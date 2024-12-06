Didier Reynders'a Kara Para Soruşturması

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski adaletten sorumlu üyesi Belçikalı siyasetçi Didier Reynders'ın şans oyunları aracılığıyla kara para akladığı şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor.

Reynders'ın evinde yapılan aramada, bazı medya kaynaklarına göre binlerce, bazılarına göre ise 10 bin avrodan az miktarda para bulundu.

Polis, Reynders'ın Belçika federal hükümetinde 2007- 2011 yıllarında üstlendiği Belçika Milli Piyango, Federal Holding ve Yatırım Şirketi ile Sigorta Şirketlerinden Sorumlu Bakanlığı döneminden itibaren 2023'e kadar şans oyunları aracılığıyla kara para akladığından şüpheleniyor.

Bu nedenle Belçikalı siyasetçi, AB Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyeliği görevini devretmesinden 3 gün sonra 4 Aralık'ta sorguya alınmış ve birkaç kez evinde arama yapılmıştı.

Ancak iddia edilen suçların Reynders görevdeyken işlenmesi, yargılanmasının önünde engel teşkil ediyor.

Bunun mümkün olması için Belçika Federal Parlamentosu Temsilciler Meclisi tarafından Reynders'ın dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

Reynders, 2019-2024 döneminde AB Komisyonu'nda adaletten sorumlu üye olarak, 1999'dan 2019'a kadar da sırasıyla federal hükümette maliye, dışişleri ve savunma bakanı olarak görev yapmıştı.