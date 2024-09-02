Didim Barış Şenlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Didim Barış Şenlikleri Düzenlendi

Didim Barış Şenlikleri Düzenlendi

Didim, Dünya Barış Günü Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivallerin devam edeceğini belirtti.

02.09.2024 17:38  Güncelleme: 17:41
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(AYDIN) - Didim, Dünya Barış Günü Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bugün festivalimizin 29'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Daha kuvvetli, daha barış dolu yeni festivallere önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz. Didim dostluğun ve barışın simgesi olmaya devam edecek" dedi.

Didim Barış Şenlikleri bu yıl 29'uncu kez düzenlendi. Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB), Didim Derneği, Didim Turizm Derneği ve Ege Barış ve Dostluk Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Barış Şenlikleri etkinliklerle başladı. 2 gün sürecek etkinlikler kapsamında, Didim Spor Salonu'nda, Kos - Atmaca Basketbol Dostluk Maçı ve Altınkum Yalı Caddesi'nde Çocuklar Barışı Çiziyor, Resim Sergisi gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında, Altınkum Yalı Caddesi'nde Barış Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, Didim Derneği Başkanı Filiz Hekimoğlu, Çankaya Eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, Midilli Paraskevi Eski Belediye Başkanı Apostolos Komninakas, Didim Eski Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok Akatlı, Yunanistan'dan gelen Siniparksi Derneği Başkanı Paris Vounatsis ile vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay ve beraberindekiler Aytepe'de bulunan barış ateşini yaktı ve barışın simgesi olan beyaz güvercinleri uçurdu.

Barış Şenlikleri programı Didyma Çocuk Korosu, Barış Belediyeciliği Paneli ve Altınkum Sahilinde gerçekleştirilen Yağmur Akoğlu ve Grup Peekay Konseri ile devam etti. Panelde ise Yunanistan'dan gelen Siniparksi Derneği Başkanı Paris Vounatsis, Belediye Başkanı Hatice Gençay'a hediye takdim etti.

"Bir arada yaşamak istiyoruz"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları kaydetti:

"Bugün Didim'in barışa olan inancını bir kez daha göstermek için bir aradayız. Bu nedenle Barış için hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ege Barış İletişim Derneği'nin öncülüğünde dostluk bağlarını oluşturduk. Bizler dostluğun barışın simgesi olmaya farklı kültürleri aynı saflarda buluşturmaya devam edeceğiz. Didim'de şu anda 75 ülkeden vatandaşın ve 81 ilden vatandaşın bir arada yaşamasını sağlayan tek yerdir. Bugün festivalimizin 29'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Daha kuvvetli, daha barış dolu yeni festivallere önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz. Didim dostluğun ve barışın simgesi olmaya devam edecek. Geleceğimize bırakacağımız en değerli sermaye, sevmek, gülümsemek, barış içinde yaşamak. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, Ege'nin barış kenti Didim'den sesleniyorum. Barış içinde yaşamak en kolay, en basit şey. Biz barış istiyoruz. Bir arada yaşamak istiyoruz. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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