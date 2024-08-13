Didim Belediye Başkanı Akbük Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akbük Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçe sakinlerinin taleplerini, şikayetlerini ve önerilerini dinledi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akbük Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gençay, onların taleplerini, şikayetlerini ve önerilerini dinledi.

Gençay, "Akbük mahallemizde vatandaşlarımızın talep ve isteklerini esas alarak yapabileceğimiz çalışmalar hakkında birim amirlerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Didim'i sokak sokak gezecek, her mahalleye eşit hizmet getireceğiz" dedi.