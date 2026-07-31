Didim Belediye Başkanı Gençay, çim biçme robotunun ilk saha denemesine katıldı

(AYDIN)- Didim Belediyesi, park ve yeşil alan bakımında hizmet kalitesini artırmak amacıyla belediye envanterine kazandırdığı çim biçme robotunun ilk saha denemesini gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve teknolojiyi belediyecilik uygulamalarına entegre etmek amacıyla envanterine kazandırdığı çim biçme robotunun ilk saha denemesini gerçekleştirdi. Denemeye Belediye Başkanı Hatice Gençay da katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Çim biçme robotunun, park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına hız, verimlilik ve iş gücü planlamasında önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

"TEKNOLOJİYİ HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediyemizin kaynaklarını verimli kullanırken teknolojinin sunduğu imkanlardan da en iyi şekilde yararlanıyoruz. Envanterimize kazandırdığımız yeni araç ve ekipmanlarla hizmet kapasitemizi güçlendiriyor, halkımıza daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz. Didim için üretmeye, geliştirmeye ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.