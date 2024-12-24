Didim Belediye Başkanı Gençay, Pazar Yerini Ziyaret Etti

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(AYDIN)- Efeler Mahallesi'nde pazar yerini ziyaret eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, " Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına pazarlarımızda düzenli olarak temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın talep ve görüşlerini not aldık, bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi'nde Pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti. Gençay'a, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim amirleri eşlik etti. Başkan Gençay, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın daha iyi şartlarda iş yapabilmesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Pazarlarımızı daha sağlıklı bir hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına pazarlarımızda düzenli olarak temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın talep ve görüşlerini not aldık, bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.