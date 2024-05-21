Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Yalı Caddesi'nde esnafla buluştu

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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Yalı Caddesi'ni ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla konuştu.

Yalı Caddesi'nde akşam saatlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Gençay, belediyenin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret ile ilgili Başkan Gençay, "Altınkum Mahalle'mizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Didim'de tüm esnafımız, vatandaşlarımız, yerel sanatçılarımız mutlu ve huzurlu olsun diye var gücümüzle çalışacağız" dedi.