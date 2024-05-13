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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Gençay'ı ağırladı. Ziyarette Gençay, başarılı çalışmalarından dolayı Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Didim ilçesini daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Çerçioğlu ise ziyaretleri için Gençay'a teşekkür etti.