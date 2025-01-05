Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumartesi Pazarını Ziyaret Etti

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(AYDIN)- Cumartesi pazarını ziyaret eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim'in hak ettiği hizmetleri sağlamaya ve sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumartesi pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gençay'a, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik, Belediye Meclis üyeleri ve belediye birim amirleri eşlik etti.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip, fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşların memnuniyetini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Hatice Gençay, "Bugün Cumartesi Pazarında esnafımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinledik, ihtiyaçlarını tespit ettik ve çözüm yollarını değerlendirdik. Didim'in hak ettiği hizmetleri sağlamaya ve sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.