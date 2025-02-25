Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Denizköy Mahallesi'ni Ziyaret Etti

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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahallemi Dinliyorum" projesi kapsamında Denizköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Didim Belediyesi tarafından başlatılan "Mahallemi Dinliyorum" buluşmalarının altıncısı Denizköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Denizköy Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, Başkan Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ile Engin Topal, Belediye Meclis üyeleri, birim amirleri ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantıda Hatice Gençay, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını dinleyip, notlar aldı.

Sorunların çözülmesi ve taleplerin hızlıca çözüme kavuşması için belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine yönlendirmelerde bulunan Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri sunmak için mahalle buluşmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün Denizköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edip, projelerimiz ve gelecekteki planlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Didim için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.