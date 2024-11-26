Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Protokol İmzaladı

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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Protokolü'ne imza attı. Başkan Gençay, "Kadınların yaşam haklarını ellerinden alan her türlü şiddeti reddediyor, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Didim Belediyesi'nin ilk kadın Belediye Başkanı Hatice Gençay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Protokolü'ne imza attı. Didim Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut ile Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis üyeleri, kadın dernek temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

"Kadın, bir aileyi bir toplumu ve dolayısıyla bir medeniyeti inşa eden en güçlü temel taşlarından biridir"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, yaptığı konuşmada kadının toplumdaki yerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün 25 Kasım. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınlara yönelik her türlü şiddetin son bulması için farkındalığı artırmak ve bu mücadelede bir arada olduğumuzu göstermek adına önemli bir gündür. Şiddetsiz bir dünya, eşitlik ve adaletle inşa edilir. Kadınların yaşam haklarını ellerinden alan her türlü şiddeti reddediyor; toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bugün burada, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlılığımızı daha somut bir adımla taçlandırmak üzere bir aradayız. Didim Belediyesi olarak, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Protokolü'nü imzalıyoruz. Bu protokol, eşitliğin sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunun göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu anlamlı sözü, yolumuzu aydınlatıyor: 'Dünyada gördüğümüz her şey, kadının eseridir.' Bu söz, kadının toplum içindeki yeri ve önemini en güzel şekilde özetler. Kadın, bir aileyi bir toplumu ve dolayısıyla bir medeniyeti inşa eden en güçlü temel taşlarından biridir. Ancak bu temel taş, tarihin her döneminde hak ettiği saygıyı ve eşitliği görmek için mücadele etmek zorunda kalmıştır.

"Kadınların hak ettiği eşit temsile ve saygınlığa sahip olduğu bir Didim hayal ediyoruz"

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece kadınların değil, bir bütün olarak toplumun meselesidir. Çünkü bir toplumun gelişmişlik düzeyi, kadınlarının haklarına, özgürlüklerine ve fırsat eşitliğine verdiği değerle ölçülür. Bizler Didim Belediyesi olarak, bu gerçeği bir rehber olarak kabul ediyor ve kadınların; iş yaşamında, siyasette, eğitimde, sanatta ve toplumsal hayatın her alanında hak ettikleri yeri alması için çalışıyoruz.

Bugün attığımız bu adımla, eşitlik, adalet ve dayanışma ilkelerini yalnızca sözde bırakmıyor, uygulamaya geçiriyoruz. Bu protokolün altına imza atarak, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Kadınların, sadece fırsat eşitliği değil, yaşamın her alanında güvence altında olması gerektiğinin bilinciyle, yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Kadınların hak ettiği eşit temsile ve saygınlığa sahip olduğu bir Didim hayal ediyoruz ve biliyoruz ki, eşitlik bir toplumun kalkınmasının ve barış içinde yaşamasının temelidir.

"Kadın katliamlarının, çocuk katliamlarının önüne geçmek için mücadele edeceğiz"

Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayata eşit katılımını sağlamak, yalnızca kadınların değil, toplumun tamamının gelişmesi için bir zorunluluktur. Bu doğrultuda hem Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Protokolü hem de parti politikalarımız doğrultusunda kadın istihdamını arttırmak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, kadın katliamlarının, çocuk katliamlarının, saldırıların önüne geçmek için mücadele edeceğiz.

Bu yolculukta, birlikte hareket ederek, geleceğimizi eşitlik ve adalet temelinde yeniden inşa edeceğiz. Bugün burada attığımız adım, sadece bir imza değil; daha aydınlık, daha eşitlikçi ve daha güçlü bir gelecek için bir söz ve bir başlangıçtır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, eşitliğin ve adaletin egemen olduğu bir dünya dileğiyle, hepinize saygılarımı sunuyorum."

Konuşmasının ardından Başkan Gençay, (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Protokolü'ne imza attı. Törenin ardından Başkan Hatice Gençay, kadın dernekleri tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldı. Didim Belediyesi'nin önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Kent Meydanı'nda son buldu.